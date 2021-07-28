HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TIR'da sıkışan sürücü yanarak can verdi!

TIR'da sıkışan sürücü yanarak can verdi!

28.07.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Selçuk ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR sürücüsü, aracın devrilerek yanması sonucu feci şekilde can verdi. TIR'ın içinde mahsur kalan sürücü diri diri yandı.

TIR'da sıkışan sürücü yanarak can verdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Aydın Otoyolu Halkapınar Mahallesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Şaban Kılıç idaresindeki TIR, Aydın yönünden İzmir istikametine ilerlediği sırada, sürücü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, savrularak yola devrildi. Kaza sonrası TIR'ın motor kısmında yangın çıktı.

ÇEVREDEKİLERİN İHBARI İLE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan TIR'a müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri de 75. Yıl Selattin Tüneli'ni trafiğe kapattı.

YANARAK CAN VERDİ

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, TIR'da mahsur kalan sürücü Şaban Kılıç'ın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cansız bedeni incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

devrilen-tirda-yangin-cikti-aracta-mahsur-kalan-surucu-yanginda-oldu_1759_dhaphoto2

devrilen-tirda-yangin-cikti-aracta-mahsur-kalan-surucu-yanginda-oldu_1759_dhaphoto1

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısıKaradeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası yangın İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Neden bu kadar çok tır kazası oluyor neden önlem alınmıyor sık sık kontrol uygulanmalı ve herkes tır kullanamamalı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet gecesi!

İstanbul'da dehşet gecesi!

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

MasterChef'te şaşırtan karar! "İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz"

MasterChef'te şaşırtan karar! "İlk kez böyle bir şeye şahitlik ediyoruz"

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

İbrahim Tatlıses: 10 TL'ye lahmacun mu olur?

Tunus'ta tansiyon yükseliyor! Görevlerine son verdi

Tunus'ta tansiyon yükseliyor! Görevlerine son verdi

Kan donduran cinayeti nasıl işlediğini anlattı

Kan donduran cinayeti nasıl işlediğini anlattı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

Onur Alp Eker'in ölümünde kahreden detay! Dedesi açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Onur Alp Eker'in ön otopsi raporu ortaya çıktı

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Doğu Karadeniz'e peş peşe aşırı sağanak yağış uyarısı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.