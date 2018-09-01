HABER

TIR'da yüklü vinç, sürücü kabinini ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

HATAY'da TIR'a yüklenen kule vinç, bağlanan halatlar kopunca yerinden kayarak sürücü kabinini ezdi.

TIR'da yüklü vinç, sürücü kabinini ezdi

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da TIR'a yüklenen kule vinç, bağlanan halatlar kopunca yerinden kayarak sürücü kabinini ezdi. Direksiyon başındaki sürücü kazayı yara almadan atlatırken, vincin yola düşmemesi olası faciayı önledi.
Merkez Antakya- Samandağ ilçelerini birbirine bağlayan, trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda meydana gelen olayda, hareket halindeki TIR'da yüklü vincin bağlandığı halatlar koptu. Vinç, sürücü kabinin üzerine çöktü. Adı açıklanmayan sürücü, olaydan yara almadan kurtulurken, aracını durdurdu. TIR'ın hasar gördüğü olayda, yol da trafiğe bir süre kapandı. Gelen polis ekipleri, çekici yardımıyla TIR'ı yol kenarına çekti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

TIR'da yüklü vinç, sürücü kabinini ezdiTIR'da yüklü vinç, sürücü kabinini ezdiTIR'da yüklü vinç, sürücü kabinini ezdi

PARTNERKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginçKedi beslemek yasaklanıyor! Nedeni çok ilginç
Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralıTraktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Borçlu olduğu mağazanın çatısında intihara kalkıştıBorçlu olduğu mağazanın çatısında intihara kalkıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

Erdoğan, Fazıl Say'a telefonda neler söyledi?

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.