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Tırdaki 22 tonluk mermer blok otoyolun ortasına düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 22:41 | Son Güncelleme

Denizli’de 22 ton ağırlığındaki mermer blok seyir halindeki tırdan otoyola düştü.

Denizli’de 22 ton ağırlığındaki mermer blok seyir halindeki tırdan otoyola düştü. Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda mermer bloğun düştüğü anda arkasında araç olmaması ise olası bir facianın önüne geçti.
Akıllara durgunluk veren olay, Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi’nde meydana geldi. Denizli’den İzmir’e mermer blok taşıyan Osman S. idaresindeki 20 JA 133 plakalı tırın taşıdığı ve yaklaşık 22 ton ağırlığındaki mermer blok Pınarkent Kavşağı yakınlarında dorseden bir anda karayoluna düştü. Arkadan gelen sürücülerin uyarması ile tır sürücüsü Osman S., aracı park ederek durumu anlamaya çalıştı. Mermer bloğun düştüğü anda arkasında her hangi bir aracın olmaması ise olası bir faciayı önledi. Olayın ardından bölgeye çevredekilerin ihbar etmesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri ise yolda kaza yaşanması için güvenlik önlemi aldı.
Yolun ortasındaki mermer bloğun kaldırılması için vinç gelmesi beklenirken bu sırada polis ekipleri de yolda araç trafiğini mermer bloğun sağ ve sol tarafından sağlamaya çalıştı. Mermer blok vincin gelmesi ile yaklaşık yarım saat sonra yol ortasında kaldırılarak önce yol kenarına ardından olay yerine çağrılan 20 AAK 840 plakalı başka bir tıra yüklendi.
Denizli-Ankara karayolunda yaşanan olayda her hangi bir can kaybı yada yaralanma yaşanmazken, olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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