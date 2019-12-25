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TIR'daki halıların içinden 137 kilo afyon sakızı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:08 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda TIR'da yüklü rulo halindeki halıların içinde 137 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda TIR'da yüklü rulo halindeki halıların içinde 137 kilo 450 gram Afyon sakızı ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İran'dan İngiltere'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen halı yüklü TIR, çok yönlü risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi. Gözetim altına alınan TIR, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama işleminde TIR'da şüpheli yoğunluk tespit edilince, narkotik dedektör köpekleri eşliğinde arama yapıldı. Özel eğitimli dedektör köpeklerin TIR'da yüklü bulunan halılara tepki vermesi üzerine rulo halindeki halılar açıldı. Halıların içinde saptanan şeffaf, vakumlanmış paketler içindeki maddeden alınan numunenin 'Afyon Sakızı' cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Halıların içine gizlenmiş şekilde Türkiye'ye sokulmak istenen toplam 137 kilo 450 gram uyuşturucuya el konuldu.
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