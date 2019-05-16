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Tırdaki zuladan 13 bin paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 14:24 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 bin 300 paket kaçak sigara, etil alkol, içki aroması ve çok sayıda alkol kiti ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık suçunun önlemesine yönelik çalışma başlatıldı.

Tırdaki zuladan 13 bin paket kaçak sigara çıktı

Eskişehir’de kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 13 bin 300 paket kaçak sigara, etil alkol, içki aroması ve çok sayıda alkol kiti ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, kaçakçılık suçunun önlemesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 15 Mayıs Çarşamba günü Ö.A. isimli şahıs yakalandı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda; 36 etil alkol, 112 adet içki aroması, 281 adet alkol kiti ele geçirildi.
16 Mayıs Perşembe günü ise KOM ekipleri Eskişehir istikametine giren şüpheli bir tırı uygulama noktasında durdurdu. Ekipler, S.C. isimli şüphelinin kullanmış olduğu tırın dorsesinde yaptıkları aramalarda, zula diye tabir edilen kısımda 13 bin paket kaçak bandrolsüz sigara ve 300 paket gauloises marka bandrolsüz sigara olmak üzere toplam 13 bin 300 paket kaçak bandrolsüz sigara ele geçirdi.
Ö.A. ve S.C. emniyetteki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi.

Tırdaki zuladan 13 bin paket kaçak sigara çıktı

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