Tırdan bin 740 paket kaçak sigara çıktı

Hatay’ın Belen ilçesinde trafik uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları uygulamada Belen ilçesinde trafik kontrol noktasında bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli, M.S.K karakola götürülerek hakkında yasal işlem yapıldı.

