HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tırdan bin 740 paket kaçak sigara çıktı

Tırdan bin 740 paket kaçak sigara çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:17 | Son Güncelleme

Hatay’ın Belen ilçesinde trafik uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları uygulamada Belen ilçesinde trafik kontrol noktasında bir tırı durdurdu.

Tırdan bin 740 paket kaçak sigara çıktı

Hatay’ın Belen ilçesinde trafik uygulama noktasında durdurulan bir tırda yapılan aramada bin 740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçakçılık suçları kapsamında yaptıkları uygulamada Belen ilçesinde trafik kontrol noktasında bir tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Şüpheli, M.S.K karakola götürülerek hakkında yasal işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Fatih Tezcan için hapis cezası istemi!Fatih Tezcan için hapis cezası istemi!
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Altın sert düşüşte!
Altın sert düşüşte!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Diğer Haberler
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den '15 gün daha sabredin' çağrısı
İzmir Valisi'nden kritik çağrı! '15 gün daha sabredin'
Gazeteci Fatih Tezcan için istenen ceza belli oldu
Fatih Tezcan için hapis cezası istemi!
Kadınlar, otostopla bindikleri araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti
Otostop yapan kadınları aracına aldı hayatının şokunu yaşadı
Botoks sonrası ölüm iddiası! Yürüyerek girdi, baygın halde çıktı
Botoks sonrası ölüm iddiası!
İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı
Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.