TIR'dan dökülen mazot kazaya neden oldu; 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde TIR’dan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Trafik ekipleri, yola talaş dökerek, başka kaza olmaması için önlem aldı.
Kaza, bugün Organize Sanayi Bölgesi'nde, Havaalanı Caddesi ile 1'inci Cadde'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Murat Karakoç (26) yönetimindeki 41 TH 154 plakalı motosiklet, TIR'dan döküldüğü belirtilen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, Karakoç ile arkasındaki ağabeyi Fırat Karakoç (29) yaralandı. Yaralı kardeşler, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakoç kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bölgeye sevk edilen trafik ekipleri, yola dökülen mazotun başka kazalara sebebiyet vermemesi için çevrede buldukları talaşları yola dökerek önlem aldı.
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