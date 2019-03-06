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Tırdan düşen vinç yolu kapattı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde seyir halindeki bir tırın dorsesinden düşen yaklaşık 10 tonluk gezer vinç, yolun 1 saat trafiğe kapanmasına neden oldu.Malkara OSB’den ilçe kırsalındaki bir maden ocağına götürülmek üzere Tuncay A.

Tekirdağ’ın Malkara ilçe merkezinde seyir halindeki bir tırın dorsesinden düşen yaklaşık 10 tonluk gezer vinç, yolun 1 saat trafiğe kapanmasına neden oldu.
Malkara OSB’den ilçe kırsalındaki bir maden ocağına götürülmek üzere Tuncay A. yönetimindeki tırın arkasına yüklenen vinç, ilçe merkezinde yola düştü. Yola devrilen 10 ton ağırlığındaki gezer vinç, Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi’nde her iki yönde de yolun kapanmasına neden oldu.
Polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlaması üzerine gezer vinç, bir başka vincin yardımıyla tırın dorsesine konuldu. Yol 1 saat sonra yol trafiğe açılırken park halindeki bir otomobil de çarpma sonucu maddi hasar gördü.

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