HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu

Tırdan düşen zeytin bidonlarından kaçarak kurtuldu

05.03.2021 14:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Mut ilçesinde, iş yerinin önünü temizleyen lokantacı az kalsın yoldan geçen tırın dorsesinden savrulan zeytin bidonlarının altında kalıyordu.Sertavul Yaylası’nda faaliyet gösteren lokantacı Osman Baştuğ, iş yerinin önünde temizlik yaptığı esnada az kalsın facia yaşanıyordu.Mut-Karaman istikametine giden zeytin yüklü bir tırın viraja girdiği sırada dorsesinde yüklü zeytin bidonları yola savruldu.

Mersin’in Mut ilçesinde, iş yerinin önünü temizleyen lokantacı az kalsın yoldan geçen tırın dorsesinden savrulan zeytin bidonlarının altında kalıyordu.
Sertavul Yaylası’nda faaliyet gösteren lokantacı Osman Baştuğ, iş yerinin önünde temizlik yaptığı esnada az kalsın facia yaşanıyordu.
Mut-Karaman istikametine giden zeytin yüklü bir tırın viraja girdiği sırada dorsesinde yüklü zeytin bidonları yola savruldu. Baştuğ, tırın dorsesinden fırlayan bidonlardan kaçarak kurtuldu. Tır ise yaklaşık 500 metre gittikten sonra durabildi.
Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yeri sahibinin tırın dorsesinden düşerek savrulmaya başlayan zeytin bidonlarını fark ederek kaçması yer alıyor.
Zeytin bidonlarından kaçarak olası bir faciadan kurtulan iş yeri sahibi Osman Baştuğ, “İş yerimin önünde temizlik yaparken bir anda ses duydum. Baktım tırın üzerindeki zeytin bidonları savrulmuş kendimi zor attım kenara” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktıUzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı
Tin suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Tin suresinin faziletleriTin suresi Türkçe okunuşu, anlamı ve Tin suresinin faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

İlk defa anlattı! 'Hiç korkmayın eve döneceğim'

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Görgü tanığı, Bitlis'teki helikopter kazasını anlattı

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

Bitlis'te askeri helikopter düştü,11 şehit! Ankara'da devlet töreni

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

Çinli uzman sürü bağışıklığı için tarih verdi!

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın son mesajı ortaya çıktı

Diğer Haberler

Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler: Başlı başına bir terör örgütü gibi

Bitlis'te düşen helikopterle ilgili dikkat çeken ifadeler

Mucize kurtuluş! Traktörün altında kalan sürücüyü böyle çıkardılar

Mucize kurtuluş! Traktörün altından böyle çıkardılar

Kocaeli, Konya, Kütahya ve Malatya’da sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Kocaeli, Konya, Kütahya ve Malatya’da sokağa çıkma yasağı

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin vasiyeti ortaya çıktı

Hayvan otlatırken buldu, 200 bin dolardan satışa çıkardı

Hayvan otlatırken buldu, 200 bin dolardan satışa çıkardı

Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elâzığ'da cumartesi ve pazar sokağa çıkmak yasak mı?

Diyarbakır'da sokağa çıkmak yasak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.