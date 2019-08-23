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Tırdan yola dökülen su dolu damacanaları kendi araçlarına aldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 13:46 | Son Güncelleme

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde karşı şeride geçen tır nedeniyle Sivas-Ankara Karayolunda ulaşım kısmen durdu.Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas Ankara Karayolu Yıldızeli ilçesi Bedirli kavşağında meydana geldi.

Tırdan yola dökülen su dolu damacanaları kendi araçlarına aldılar

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde karşı şeride geçen tır nedeniyle Sivas-Ankara Karayolunda ulaşım kısmen durdu.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas Ankara Karayolu Yıldızeli ilçesi Bedirli kavşağında meydana geldi. Kazada Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan su yüklü tır yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Bariyerlerde asılı kalan tır yolu kısmen ulaşımına kapattı. Tırın kasasından dolu su damacanaları yola yayıldı. Yola dökülen sulardan alıp araçlarına yükleyenler dikkat çekti. Kazanın etkisi ile yolda uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekipleri yolun açılması için bariyerleri kesmeye çalıştı. Kimi sürücüler ise tarlaya girip yollarına devam etmek istedi. Kaza nedeniyle uzun süre beklemek sorunda kalan sürücüler tepki gösterdi. Bariyerlerin kesilip tırın kurtarılması ile yol trafiğe açıldı.

Tırdan yola dökülen su dolu damacanaları kendi araçlarına aldılar

Tırdan yola dökülen su dolu damacanaları kendi araçlarına aldılar

Tırdan yola dökülen su dolu damacanaları kendi araçlarına aldılar

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