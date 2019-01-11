Tire-Belevi karayolu, sel nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

İzmir'de, şiddetli sağanak sonrası dağlardan inen sel sularıyla bugün saat 05.30 sıralarında ulaşıma kapanan Tire- Belevi karayolu, tekrar ulaşıma açıldı. Karayolu ve belediye ekiplerinin çalışması sonrası yoldaki ulaşım, saat 10.30 sıralarında normale döndü. Ayrıca Tire- İzmir karayolunun Mahmutlar mevkisinde de saat 05.30 sıralarında benzer bir durumun yaşandığı, yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla o bölgedeki ulaşımın da normal seyrine döndüğü ifade edildi.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)

