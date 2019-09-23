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Tire İlçe Emniyet Müdürü trafik kazası geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:17 | Son Güncelleme

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında İzmir Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ile bir kişi hafif yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İzmir Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge ile bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beydağ'dan Nazilli yönüne giden Muhammed Canlı'nın kullandığı 35 PDS 62 plakalı otomobil, Kardeşköy Mahallesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Ali İnceoğlan yönetimindeki 09 E 1012 plakalı kamyoneti sollamak istedi.

Sollama sırasında otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen Tire İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge'nin kullandığı 34 BRH 127 plakalı motosikleti görünce frene basarak, kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet de Emniyet Müdürü Özge'nin yönetimindeki motosiklete çarptı. Motosiklet tarlaya devrilirken, kamyonet de yoldan çıkıp tarlaya girdi.

Kazada Emniyet Müdürü Özge ile kamyonet sürücüsü İnceoğlan hafif yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Emniyet Müdürü Özge'nin kolunun kırıldığı öğrenildi.

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