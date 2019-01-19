HABER

Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 17:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesinde, 35 yaşındaki üvey ağabeyinin cinsel istismarına uğrayıp, hamile kalan 12 yaşındaki E.Ş., ikiz bebek dünyaya getirdi. Üvey ağabey B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, 35 yaşındaki üvey ağabeyinin cinsel istismarına uğrayıp, hamile kalan 12 yaşındaki E.Ş., ikiz bebek dünyaya getirdi. Üvey ağabey B.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Tire'nin kırsal Büyükkale Mahallesi'nde meydana geldi. Buradaki çiftlikte çalışan 4 kişilik ailedeki E.Ş., geçen Ekim ayında karın ağrısı şikayetiyle Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, E.Ş.'nin 5,5 aylık hamile olduğu tespit edildi. Hastane yetkilileri durumu Tire İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
Harekete geçen jandarma ekipleri, aile ve E.Ş. ile görüştü. E.Ş.'nin ifadesinin ardından üvey ağabeyi B.Ş.'nin cinsel istismarına uğradığı belirlendi. Kaçan B.Ş., birkaç gün sonra Uşak'ın Banaz ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı. B.Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
İKİZ BEBEK DOĞURDU
E.Ş., bugün Tire Devlet Hastanesi'nde 33 haftalıkken, erken doğum yaptı. 1,5 kilogramın altında doğan ikiz bebeklerin, gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu takip ettiği belirtildi.

PARTNERMelisa Sözen, 49 bin lirasını istiyorMelisa Sözen, 49 bin lirasını istiyor
4 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa ceza4 gram uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa ceza
Kızıltepe'de 'park etme' kavgası: 3 yaralı 2 gözaltıKızıltepe'de 'park etme' kavgası: 3 yaralı 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Slimani soyunma odasında isyan etti

Slimani soyunma odasında isyan etti

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

Şafak operasyonunda fuhuş rezaleti! Baskın için gözcü tutmuşlar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet! Kesik kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları bulundu

Vahşet! Kol ve kalça kemiğinden sonra, kafa ve vücut parçaları...

Adana'daki sır ölümün ardından dram çıktı: Kimseye acı çektirmek istemiyorum!

Ölüme götüren sır mektupla ortaya çıktı!

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Boşanma davasında tazminat nasıl alınır?

Sivas'ta fuhuş operasyonu: 4'ü kadın 5 kişiye gözaltı

'Çek çek soyunayım valla, çek'

Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.