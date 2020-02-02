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Tire'de aşırı hız kazası: 2 ölü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 17:32 | Son Güncelleme

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek yol kenarındaki tümseğe çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü İbrahim Doğan (28) ve yanındaki arkadaşı Yasin Öztürk (28) için bugün ikindide Mehmet Akif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
İzmir'in Tire ilçesinde, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek yol kenarındaki tümseğe çarpan otomobilde yaşamını yitiren sürücü İbrahim Doğan (28) ve yanındaki arkadaşı Yasin Öztürk (28) için bugün ikindide Mehmet Akif Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
İki yakın arkadaşın cenazeleri camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazeye Doğan ve Öztürk'ün yakınları ve sevenlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi katıldı. Ayrı ayrı kılanan namazların ardından Doğan ve Öztürk'ün tabutları omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. İki arkadaşın cenazeleri Tire İlçe Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)

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