HABER

Tire'de boş alanda bulunan üç tüp endişe yarattı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 01:34 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Yeni Sanayi Sitesine bırakılan 3 tüp endişe yarattı.

Tire'de boş alanda bulunan üç tüp endişe yarattı

Yiğit SOYLU/TİRE, (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Yeni Sanayi Sitesine bırakılan 3 tüp endişe yarattı. Üzerilerinde 2'sinde klor, 1'inde ise hidrazin gazı yazan tüplerin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alınırken, AFAD ekipleri inceleme yapmak üzere olay yerine geldi.
Akşam saatlerinde Karacaali Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi çevresinde oturan birçok vatandaşın aşırı göz ve geniz yanması şikayeti üzerine, polis ve zabıta ekipleri harekete geçti. Sanayi sitesinde araştırma yapan ekipler, boş bir alanda 3 adet tüp olduğunu tespit etti. Bunun üzerine bölgeye Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde tüplerden 2'sinde klor, 1 tanesinin üzerinde ise hidrazin gazı olduğu belirlendi. Ekipler, bölgeyi kapatarak güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de sanaye bölgesine geldi.

FOTOĞRAFLI

Tire'de boş alanda bulunan üç tüp endişe yarattıTire'de boş alanda bulunan üç tüp endişe yarattı

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
İstanbul’da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralıİstanbul’da otobüs devrildi: 2 ölü 21 yaralı
Adapazarı'nda çıkan yangında 'arşiv' kül olduAdapazarı'nda çıkan yangında 'arşiv' kül oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Galatasaray transferi resmen açıkladı

Galatasaray transferi resmen açıkladı

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

HDP aday tanıtım toplantısında büyük skandal!

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.