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Tire’de çatı yangını korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 23:27 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre olay, Tire’de çarşı merkezine yakın olan İsmail Taşlı Caddesi’nde meydana geldi.

İzmir’in Tire ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Tire’de çarşı merkezine yakın olan İsmail Taşlı Caddesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde apartmanın çatısında çıkan yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, alevler kısa süre içinde binanın çatısını sardı. Tire’nin pek çok noktasından görülebilen alevler, paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre içerisinde boşaltılan binada bulunan yatalak bir hasta ise itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla çıkarılarak, 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olay yerine toplanan büyük kalabalığın arasında güçlükle çalışan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangın sonucunda apartmanın çatısı tamamen küle döndü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

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