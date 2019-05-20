Tire’de Fener Alayına Galatasaray Coşkusu Eklenince Tarihi Kalabalık Oluştu

Belediye Başkanı Atakan Duran şunları söyledi: “Bu güzel 19 Mayıs akşamında coşkulu kutlamayı hayata geçirdikleri için tüm Tireli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu 19 Mayıs diğerlerinden farklı. Bu 19 Mayısın 100. Yılı. Önümüzdeki 5 yıl milli bayramlarımızın 100. yıllarını kutlayacağız. Bu bayramları sizlerle hep beraber değişik aktivitelerle kutlayacağız. Katılımlarınız için sizlere teşekkür ederim.”

Son yılların en büyük katılımı ile gerçekleştirilen kutlamalara Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Başkan Yardımcısı Doğukan Eroğlu, Emniyet Müdürü Hasan Özge, CHP İlçe Başkanı İsmail Güleç, İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Hayati Okuroğlu ve binlerce vatandaş katıldı. Tire Şehitler Parkı önünde toplanan binlerce kişi Belediye Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanından Tire Kent Müzesi önüne yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunan protokol ve kalabalık ardından istiklal marşını okudu.

Tanrıseven “Bağımsızlık Ateşinin 100. Yılı Kutlu Olsun”

Tire Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

“19 Mayıs 1919’da Cumhuriyetimizin kurucusu büyük öner Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan çıkarak bağımsızlık ve özgürlük ateşini yaktığı bu büyük olayın 100. Yılını siz Tirelilerle kutlamanın mutluluğu içerisindeyim. Bu etkinliklere katılan tüm Tirelileri tebrik ediyorum. Tire bugün bir kez daha Cumhuriyetten, laiklikten, demokrasiden ve hukuktan yana olduğunu gösterdi.”

Kaymakam Tanrıseven Galatasaraylıları Tebrik Etti

Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven bugün şampiyonluğunu ilan eden Galatasaraylı taraftarları tebrik ederek şampiyonluğun bayram havasında geçtiğini söyleyip Galatasaraylı taraftarları kutladı.

Fener Alayına Galatasaray Coşkusu

Fener Alayının başlama saatlerinde Süper Lig ekibi Galatasaray’ın da şampiyonluğunu ilan etmesi Tireli Galatasaray taraftarlarını sokaklara döktü. Fener Alayı ile Galatasaray taraftarlarının Fener Alayında birleşmesi sonucu ortaya renkli görüntüler çıktı.