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Tire’de fırtına ağaçları devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, levhalar söküldü.Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi.

İzmir’in Tire ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, levhalar söküldü.
Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Adnan Menderes Bulvarı, İstasyon Caddesi, Organize Sanayi bölgesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen ağaçlar, Tire Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından iş makineleriyle yoldan kaldırılarak vatandaşların olası kaza yapmaları önlenmeye çalışıldı.
Öte yandan şiddetli lodos Tire’nin caddelerindeki yön ve adres levhalarını devirdi, hemzemin geçitlerdeki bariyerler yerlerinden söküldü. İlçede 4 adet baca yangını meydana geldi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangınlara anında müdahale ederek büyümesini önledi.

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