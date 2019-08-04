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Tire'de gece kulübü önünde çatışma: 2'si ağır 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 18:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan çatışmada, tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı.

Tire'de gece kulübü önünde çatışma: 2'si ağır 3 yaralı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan çatışmada, tabancayla vurulan 3 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Jandarma, otomobilden çatışıp, kaçanların yakalanması için çalışma başlattı.
Tire'nin kırsal Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki gece kulübüne, saat 04.20'de, otomobilden peş peşe ateş açıldı. Bu sırada gece kulübü önünde bulunan İ.Ç., M.Ç. ve S.G. de bellerinden tabancalarını çıkarıp, otomobile doğru ateş açtı. Bunun üzerine çıkan çatışmada, gece kulübü önündeki 3 kişi, çeşitli yerlerinden yaralandı. Otomobildeki 3 kişi olduğu sanılan saldırganlar ise kaçtı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan İ.Ç. ve M.Ç., buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda boş kovan bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan jandarma, saldırganların içinde bulunduğu otomobili tespit ederken, yakalanmaları için çalışma başlattı.

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