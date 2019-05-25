Tire'de kalaycılığa adanmış bir ömür

Yiğit SOYLU/ TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde Mehmet Dönmez (80), yok olmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

Bir zamanların gözde mesleği kalaycılık, bakır mutfak eşyalarına ilginin azalmasıyla yok olmaya yüz tuttu. Geçmişte 15 kalaycı dükkanının bulunduğu Tire'de bu sayı 3'e kadar düştü. 14 yaşında çırak olarak başladığını kalaycılığı tarihi Tire Bedesteni'ndeki dükkanında sürdüren Mehmet Dönmez, eskisi gibi iş yapamasa da dükkanını açık tutarak mesleğin ayakta kalması için direniyor. Eskisi gibi çalışmadığı dükkanında işleri yanında yetişen kalfası Muhammet Yiğit'e (68) bırakan Dönmez, bu mesleğe ömrünü verdiğini söyledi.

Bakır kalaycılığının zor ve emek isteyen meslek olduğunu dile getiren Dönmez, "Çocukluğumda çırak olarak başladığım bakır kalaycılığına ömrümü verdim. Komşu Bayındır ilçesindeki bir ustanın yanında 6 yıl çıraklık yaparak öğrendim bu mesleği. Sonra Tire'ye gelerek kendi dükkanımı açtım. Gençliğimde Tire'de 15 tane kalaycı dükkanı ve birçok da çalışan vardı. Köylere giderek seyyar kalaycılık çok yaptım. O zamanlarda bardaklar, tabaklar, çay kaşıkları bile bakırdı" dedi.

'ARTIK ÇIRAK YETİŞMİYOR'

Kalaycılığın artık Tire'de de yok olmak üzere olduğuna da dikkati çeken Dönmez, "Artık çırak yetişmiyor. Bu meslek yok oluyor. Esnaf odasından bize yetiştirilmek üzere çırak bulmalarını istedim. Ancak, bulamadılar. Artık çok fazla iş yapamasak da dükkanımı hep açık tutuyorum. Artık kalayları bir zamanlar kalfam olan Mehmet Yiğit yapıyor. Severek yaptığım bu meslekte bir ömür harcadım, hiç pişman olmadım" diye konuştu.

Muhammet Yiğit de Dönmez'den öğrendiği kalaycılık mesleğini sağlığı el verdiği sürece sürdüreceğini söyledi.

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