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Tire'de kar yolları kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:52 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, kar yağışı sonrası kırsal 4 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Tire'de kar yolları kapattı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, kar yağışı sonrası kırsal 4 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan öğrenci servisleri, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.
Tire'ye bağlı kırsal Yamandere, Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun mahallerine giden dağ yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Taşımalı eğitimden faydalanan 2 ayrı ilkokul servisi, yolda mahsur kaldı. İlçe merkezine aynı otomobilde yolculuk eden Yamandere, Dibekçi, Çeriközü ve Küçükburun'un muhtarları da yine aynı yolda mahsur kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahsur kalan öğrenci servislerini ve muhtarları kurtardı. Büyükşehir ekipleri yolda greyderle yol açma çalışmasına başladı. Yolda tuzlama da yapıldığı görüldü. Dağ köylerine gidecek vatandaşları uyaran yetkililer, zincirsiz yola çıkılmamasını ve buzlanmaya karşı dikkatli olunmasını istedi.

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Tire'de kar yolları kapattıTire'de kar yolları kapattıTire'de kar yolları kapattıTire'de kar yolları kapattı

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