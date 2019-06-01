Tire'de kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı - Ek fotoğraf

Abonelerin dikkatine:\nTutuklanan Gani Etlo\u011flu'nun \u00fczerindeki montta bulunan marka ismi silinerek foto\u011fraf yeniden servis yap\u0131ld\u0131. Abonelerin bu foto\u011fraf\u0131 dikkate almas\u0131 rica olunur. Annesine s\u00f6ylediklerine dayanamam\u0131\u015ft\u0131! Ac\u0131 haber geldiBo\u015fanma a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu kocas\u0131n\u0131 3 yerinden b\u0131\u00e7aklad\u0131Kendisine g\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc gerek\u00e7esiyle kom\u015fular\u0131na kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131: 2 yaral\u0131
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