Tire'de motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Mert Urhan (21) öldü, arkasındaki arkadaşı Emrah Sezer (24) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tire'den kırsal Gökçen Mahallesi yönüne giden Mert Urhan yönetimindeki 35 YMB 57 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Nazmi Yaşar yönetimindeki 35 YHU 73 plakalı kamyon ile çarpıştı. Motosikletin parçalara ayrıldığı kazada, her ikisi de kasksız olan Mert Urhan ve beraberindeki arkadaşı Emrah Sezer yaralandı. Çağırılan ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mert Urhan, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Sezer'in hayati tehlikesinin ise sürdüğü bildirildi.

Kasksız motosiklet kullanmaktan daha önce pek çok kez ceza aldığı belirtilen Mert Urhan'ın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Kazanın ardından kamyon şoförü Nazmi Yaşar gözaltına alındı.

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