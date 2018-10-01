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Tire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 13:54 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, sağanak nedeniyle Güme Dağı Paşa Çeşmesi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Tire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, sağanak nedeniyle Güme Dağı Paşa Çeşmesi mevkisinde heyelan meydana geldi. Kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, bir otomobil de şarampole devrildi. Ekiplerin dozerlerle yolu açmasının ardından bölgede trafik 2 saat sonra normale döndü, araç da çekici yardımıyla kurtarıldı.
Tire'de dün saat 22.30 sıralarında başlayan sağanak yağmur nedeniyle, Tire-İncirliova Karayolu Paşa Çeşmesi mevkisindeki Güme Dağı'nda heyelan meydana geldi. Tonlarca toprak ve çok sayıda kaya parçası yola indi. Bu sırada bölgeden geçen bir otomobil, şarampole devrildi. Tropik fırtına beklentisi nedeniyle Tire Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan kriz merkezine gelen ihbarlar üzerine bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar da iş makineleriyle çalışmalara destek verdi. Tonlarca toprak ve kaya parçaları dozerler yardımıyla kaldırılırken, yol 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla kurtarıldı.
Yetkililer Tire-İncirliova Karayolu'nu kullanmak isteyen vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgede tedbir amaçlı çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Tire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandıTire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandıTire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandıTire'de sağanak heyelana neden oldu, yol kapandı

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