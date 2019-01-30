Tire’de sel felaketi, bölgede kriz masası kuruldu

İzmir’in Tire ilçesindeki beş mahallede etkili sağanak sele neden olurken, Tire-Belevi karayolunu açma çalışmaları devam ediyor. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, "Bölgede eğitime bir gün ara verildi. İlçede kriz masasını oluşturduk" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak, İzmir genelinde etkili oldu. Sağanak, en çok ise Tire ilçesindeki mahallelerde etkili olurken kuvvetli sağanak nedeniyle Akyurt, Çayırlı, Büyükkale, Alaylı, Küçükkale, Halkapınar, Üzümler mahallerinde sel meydana geldi. Tire-Belevi karayolu, taşkınlar nedeniyle trafiğe kapandı ve bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yolun trafiğe kapanmasından dolayı bölgeye itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı vatandaşları mahsur kaldıkları noktalardan kurtardı.

Sel özelikle Akyurt Mahallesi’ni vurdu, köprü yıkıldı

Sel, özelikle Akyurt Mahallesi’ni vururken etkili sağanak nedeniyle Akyurt Köprüsü’nün bir kısmı yıkıldı. Bazı ağaçlar da sel sebebiyle zarar görürken bölgede bulunan mahalle mezarları da tahrip oldu. Bölgedeki tarım arazilerinin ise adeta bir göleti andırdığı görülürken mahsullerin de zarar gördüğü kaydedildi.