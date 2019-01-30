HABER

Tire’de sel felaketi, bölgede kriz masası kuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesindeki beş mahallede etkili sağanak sele neden olurken, Tire-Belevi karayolunu açma çalışmaları devam ediyor.

İzmir’in Tire ilçesindeki beş mahallede etkili sağanak sele neden olurken, Tire-Belevi karayolunu açma çalışmaları devam ediyor. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, "Bölgede eğitime bir gün ara verildi. İlçede kriz masasını oluşturduk" dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı uyarının ardından sağanak, İzmir genelinde etkili oldu. Sağanak, en çok ise Tire ilçesindeki mahallelerde etkili olurken kuvvetli sağanak nedeniyle Akyurt, Çayırlı, Büyükkale, Alaylı, Küçükkale, Halkapınar, Üzümler mahallerinde sel meydana geldi. Tire-Belevi karayolu, taşkınlar nedeniyle trafiğe kapandı ve bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Yolun trafiğe kapanmasından dolayı bölgeye itfaiye, iş makinesi ve karayolları ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı vatandaşları mahsur kaldıkları noktalardan kurtardı.

Sel özelikle Akyurt Mahallesi’ni vurdu, köprü yıkıldı
Sel, özelikle Akyurt Mahallesi’ni vururken etkili sağanak nedeniyle Akyurt Köprüsü’nün bir kısmı yıkıldı. Bazı ağaçlar da sel sebebiyle zarar görürken bölgede bulunan mahalle mezarları da tahrip oldu. Bölgedeki tarım arazilerinin ise adeta bir göleti andırdığı görülürken mahsullerin de zarar gördüğü kaydedildi.

"Can kaybı yok"
Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, "İlçede kriz masasını oluşturduk. Tire Belediyesi karayolları, İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm imkanları seferber ediyor. Ciddi anlamda bir doğal afet yaşıyoruz. Öğrenci servislerin okullara ulaşamadığı bilgisi aldık. O bölgede bulunan okullardaki eğitime bir gün ara verildi. Hasar tespit çalışmaları kısa bir süre içerisinde başlayacak. Bölgede çok şükür can kaybı yok" dedi.

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
Banka görevlisini bıçakla rehin alan soyguncu tutuklandıBanka görevlisini bıçakla rehin alan soyguncu tutuklandı
Kazada kamyonet otomobilin üzerine düştüKazada kamyonet otomobilin üzerine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.