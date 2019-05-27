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Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesindeki bir sigara fabrikasında, üretim kazanı patladı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sigara fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında, üretim kazanı büyük bir gürültüyle patladı.

İZMİR'in Tire ilçesindeki bir sigara fabrikasında, üretim kazanı patladı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir sigara fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında, üretim kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kazanın yakınında bulunan işçilerden Mustafa Ulaşır yaşamını yitirirken, Sercan Özaşçı yaralandı. Özaşçı ambulansla Tire 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Patlamanın yaşandığı fabrikanın dışarıdan görüntüsü

-İtfaiye araçlarının fabrikaya girişi

-DHA muhabirinin anonsu

(Haber-Kamera: Yiğit SOYLU / TİRE (İzmir), (DHA)

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