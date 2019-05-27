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Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:00 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Tire ilçesindeki bir sigara fabrikasında, üretim kazanında patlama meydana geldi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesindeki bir sigara fabrikasında, üretim kazanında patlama meydana geldi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Tire Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sigara fabrikasında, bugün saat 09.00 sıralarında, üretim kazanı büyük bir gürültüyle patladı. Kazanın yakınında bulunan işçilerden Mustafa Ulaşır yaşamını yitirirken, Sercan Özaşçı yaralandı. Özaşçı ambulansla Tire 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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