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Tire'de silahlı kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, iki grup arasında sokakta çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Tire'de silahlı kavga: 3 yaralı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, iki grup arasında sokakta çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Apartmanın 4'üncü kat penceresinden ateş açılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde, Tire'nin TOKİ Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında, iki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflardan bazılarının park halindeki 45 ZA 4748 plakalı otomobili devirmesi üzerine tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüştü. Aynı şüpheliler, daha sonra apartmana girip, 4'üncü kattaki daireye çıkarak, pencereden silahla aşağıdakilere ateş açtı. H.S., A.K. ve B.K., açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, çok sayıda kişinin de ifadesine başvurdu.

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Tire'de silahlı kavga: 3 yaralıTire'de silahlı kavga: 3 yaralı

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