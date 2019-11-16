Tire’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tire - Gökçen yolunda Mezarlık mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tire’den Gökçen yönüne seyir halindeki Mert Urhan (20) yönetimindeki 35 YMB 57 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen ve ana yoldan ayrılarak Köşk Caddesi’ne dönmek isteyen N.Y. yönetimindeki 35 YHU 73 plakalı kamyon çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet adeta parçalara ayrılırken, motosiklet sürücüsü Mert Urhan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emrah S. (24) ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Mert Urhan burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Emrah S.’nin ise hayati tehlikesi devam ediyor. Tire’ye bağlı Kızılcahavlu köyünde yaşayan motosiklet sürücüsü Mert Urhan’ın ölüm haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, yakınları hastaneye akın etti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

