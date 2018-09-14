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Tirelileri sevindiren karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 11:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, jeotermal kaynak aramak için sondaj çalışmasına başlamak isteyen firma yetkililerinin, İzmir Valiliği'ne Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) için başvuruda bulunması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Tirelileri sevindiren karar

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde, jeotermal kaynak aramak için sondaj çalışmasına başlamak isteyen firma yetkililerinin, İzmir Valiliği'ne Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) için başvuruda bulunması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahallede günlerce süren gerginlik, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce ÇED sürecinin sonlandırıldığının açıklanmasıyla son buldu. Karar, mahalleli arasında sevinçle karşılandı.
İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Tire'nin kırsal mahallelerinden Başköy'de, jeotermal kaynak aramak için sondaj çalışmasına başlamak isteyen firma yetkililerinin ÇED başvurusu incelendi. İncir, zeytin, kestane üreticisinin tepkisine yol açan proje dosyasını inceleyen Çevre Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan çalışmaların çevreye zarar vereceği gerekçesiyle firmanın ÇED başvurusuna olumsuz yanıt verildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Tire Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda, jeotermal enerji için planlanan parsellerde yapılacak faaliyetin tarımsal ürünlere zarar vereceği kaydedildi. Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre uzaklıkta zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine engel olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesislerin yapılamayacağı hatırlatıldı. Yazıda, "Bu nedenle bu hüküm doğrultusunda çevre parsellerde yaygın bir şekilde yer alan zeytinlik sahalarının zarar görmemesi açısından jeotermal faaliyetlerin yapılması uygun bulunmamıştır" denildi.
ÇED SÜRECİ SONLANDIRILDI
İlçe sakinlerini tedirgin eden çalışmaların sonlandırılması üzerine açıklama yapan Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, halkın endişeye kapılmaması gerektiğini söyledi. Tarımsal kalkınma ya da ürün kalitesini olumsuz etkileyecek çalışmaların karşısında her zaman duracaklarını vurgulayan Tanrıseven, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Tarım ve hayvancılık ile uğraşan tüm üreticilerimizin yanındayız. Bu konuya İzmir Valimiz Erol Ayyıldız ve ilgili kurumlar hassas bir şekilde yaklaştı. Teknik inceleme ve değerlendirmeler sonucunda bu karara varıldı. Hayırlı olsun" diye konuştu.
İlçede kazananın sadece çiftçiler ve üreticiler olmadığını da aktaran Hasan Tanrıseven, tüm bölge halkının kazandığını kaydetti. Tire'nin tarım ve hayvancılığın lokomotifi konumunda bulunduğunu vurgulayan Tanrıseven, "Verimli tarım arazileri ve ürünlerimize zarar verecek, verimini düşürecek hiç bir gelişmeye devletimiz izin vermez. Nitekim vatandaşlarımızın çağrılarına kulak verildi. Çiftçimiz, üreticimiz müsterih olsun" dedi.

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Tirelileri sevindiren kararTirelileri sevindiren kararTirelileri sevindiren kararTirelileri sevindiren karar

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