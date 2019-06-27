Tire’nin Yaşayan Müzesi

Tarih kokan sokakları, dağlarda yetişen birbirinden lezzetli otları, ünlü pazarı ve çarşısıyla birçok uygarlığa ev sahipliği yapan İzmir’in Tire ilçesi son yıllarda hem iç hem de dış turizmin önemli uğrak noktalarından biri haline geldi. Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma, Bizans uygarlıklarının izlerini taşıyan, bir dönem Aydınoğulları Beyliğinin merkezi olan ve Osmanlı döneminde Aydın eyaletinin sancak merkezi olan Tire aynı zamanda zengin bir tarihsel ve sosyal mirası da içinde barındırıyor. Bir zamanlar ürettiği halatlarla Osmanlı donanmasının ihtiyacını karşılayan, Beledi dokuma kumaşlarıyla bütün Anadolu’ya nam salan ilçe usta zanaatkarıyla da biliniyordu. Son ustaların yaşattığı meslekler Yüzyıllarca Tire çarşısında keçe, nalın, semer, urgan, hasır üreten ustalar zaman içinde sanayi üretimine yenik düştüler. Sayıları giderek azalan ustalar, çırak bulamaz hale geldi. Tire çarşısı eski canlılığını kaybetti. 2014 yılında açılan Tire Kent Müzesi, yok olmaya yüz tutan bu meslekleri canlı uygulamasıyla gelecek kuşaklara aktarıyor. Müzenin içinde son ustalar bir yandan hasır örüyor, bir yandan halat yapıyor. Bir başka köşede yorgancı ustası pamuklu yatak ve yorganlar üretiyor. Tarihi berber dükkanında isteyenler geleneksel usturalarla tıraş olabiliyor. Bir nalıncı ustası, artık kullanılmayan nalınları süs eşyası boyutunda rengarenk kuşaklarla beziyor. Kalaycı, körüklü çizmeci, dişçi gibi farklı mesleklerin icra edildiği alanlar, müzeyi gezenleri tarihin içinde bir yolculuğa çıkarıyor.

Tire’ye özgü Beledi dokuma Müzedeki ustalar, Tire Belediyesi tarafından istihdam ediliyor. Ziyaretçilere yaptıkları mesleklerin inceliklerini ve tarihçesini anlatıyorlar. Beledi dokuma ustası Ethem Tıpırdık 15 yıldır bu mesleği yaptığını söylüyor. Tıpırdık bir yandan iplikleri dokurken bir yandan da 500 yıllık mazisi olan mesleğini şu sözlerle anlatıyor: “Beledi dokuma, sadece Tire’ye özgü bir dokuma türüdür. Her yörede dokuma tezgahı vardır. Ama bizim tezgahımızın özelliği 13 ayak ve 24 çerçeveden oluşması. Bu da kumaşların desenli olmasını, çift taraflı kullanılmasını sağlıyor”. Fatih’in gemileri çektirdiği Tire halatları Kendirleri urgana dönüştüren Raife Baysal da bu işin baba mesleği olduğunu anlatıyor. Baysal, “Urgan üretmek zahmetlidir. Kendir tohumlarını tarlaya ekersin. Boyları 2,5-3 metreye kadar uzar. Sonra biçip suya gömersin. 9-10 gün suda bekletir, ardından kurutursun. Kuruduktan sonra lifler çıkartılır. Sonra çekerek birleştirirsin. Urgan ya da halat haline getirirsin. Eskiden Tire’de her evde yapılırdı. Ama daha sonra kendir yasaklanınca yok olmaya yüz tuttu. Tire halatı, sağlam, düzgün ve güzeldir. İstanbul’un fethinde gemiler Tire’den giden halatlarla karadan çekildi”.