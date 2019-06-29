HABER

Tırı gelin arabası yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 21:15 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Nostaljik Araçlar Müze Müdürü damat, düğününde gelin arabası olarak süslediği tırı kullandı

Antalya'da Kepez Belediyesinin Nostaljik Araçlar Müze Müdürü olarak görev yapan damat, düğününde tırı gelin arabası yaptı.

Arkadaşına ait dorsesi çıkarılıp renkli şeritlerle süslenen tırın direksiyonuna geçen damat İzzet Berk Demir (25), kendisine eşlik eden arkadaşlarının kullandığı diğer araçlarla konvoy halinde ilçenin cadde ve sokaklarından geçerek, gelin Nihal Yılmaz'ın (22) evine ulaştı.

Dualar eşliğinde babaevinden uğurlanan Yılmaz, yakınlarının yardımıyla, gelin arabası olarak süslenen tıra bindi. Tırlar ve diğer araçlar, şehir içinde konvoy yaparak düğünün yapılacağı salona hareket etti. Konvoy, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Damat Demir, gazetecilere açıklamasında, arkadaşının tırını gelin arabası yaptığını söyledi.

Otomobil sporuyla ilgilendiğini belirten Demir, "Farklı olmayı seviyorum. Benim talebim üzerine arkadaşım tırını süsleyerek gelin arabası haline getirdi. Şu anda gelin hanımın haberi yok ve beni evde bekliyor, ona da büyük sürpriz olacak. Düğün konvoyunda tır dışında farklı araçlar da yer alıyor. Trafiği sıkıntıya sokmadan düğün salonuna gitmek istiyoruz." diye konuştu.

Gelin Yılmaz da tırı görünce çok şaşırdığını belirterek, "Güzel olmuş, çok beğendim, tam bir 'al yazmalım' olmuş. Eşimin böyle bir şey yapmasından dolayı mutlu oldum." dedi.

Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı! Teletabiler'deki güneş bebeğin kim olduğu ortaya çıktı!
Tuzla'da bariyerlere çapan otomobil takla attı: 2 yaralıTuzla'da bariyerlere çapan otomobil takla attı: 2 yaralı
Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladıSüleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya damat düğün gelin gelin arabası TIR

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İdlib'de bulunan gözlem noktasına üç top atışı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: İdlib'de bulunan gözlem noktasına üç top atışı yapıldı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı: Kur'an-ı Kerim'i istismar, 44 kilogram patlayıcı...

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Bir gün arayla Boğaz'dan geçtiler

Bir gün arayla Boğaz'dan geçtiler

Kavgayı fırsat bilen 5 mahkum tel örgüleri aşarak firar etti

Cezaevinde kavga! 5 mahkum firar etti

Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

İYİ Parti kurucularından Bozkurt'a saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.