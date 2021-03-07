HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tırı park etmek isterken park halindeki otomobile çarptı

Tırı park etmek isterken park halindeki otomobile çarptı

07.03.2021 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tırı park etmek isterken park halindeki otomobile çarptı

Kırşehir’de evinin olduğu mahalleye tırı park etmek isteyen sürücü, park halindeki otomobile çarptı.Olay, Yenice Mahallesi’nde meydana geldi.

Kırşehir’de evinin olduğu mahalleye tırı park etmek isteyen sürücü, park halindeki otomobile çarptı.
Olay, Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. 40 DL 750 plakalı tırın sürücüsü T.K., 194. Sokak’ta bulunan evinin önüne tırı park etmek isterken kavşakta virajı alamadı. Bu sırada park halindeki 06 PL 203 plakalı otomobile çarparak araçta hasara neden olan sürücü, Trafik Şube Müdürlüğü görevlilerince kontrollü şekilde aracını boş bir alanda parka çekti. Alkol kontrolünden de geçirilen T.K., evinin yakınlarda olduğunu, dönüş esnasında park halindeki otomobili göremediğini söyledi. Polis yaşanan olayla ilgili taraflarla görüşerek, yolu kısa sürede trafiğe açtı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti Türkiye bunu konuşuyor: Eski eşini, kızının gözü önünde dövmüştü! İfadesi 'pes' dedirtti
Bir vahşet daha! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdüBir vahşet daha! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü
Fetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamıFetih suresinin Türkçe okunuşu ve anlamı

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Tarih de verdi

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Gözüm döndü

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Vali duyurmuştu: Bir şehir tamamen kapandı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Emre Belözoğlu istifa etti iddiası

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

Regl, iç çamaşırı, ağda açıklamasından sonra şap açıklaması

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Son Dakika: Bakan Koca'dan İstanbul'a uyarı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Yürek yakan detay! 'Keşke biz de şehit olabilsek'

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Meral Akşener'in şehit haberini aldığı anlar kamerada

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Ereğli Kaymakamı ile eczacılar arasında diyalog olay oldu!

Diğer Haberler

Hatay'da acı olay: Evde çıkan yangında ikiz kardeşler can verdi, anne ve oğlu hastanede

Acı olay: Yangında ikizler can verdi, anne ve oğlu hastanede

Reyhan Korkmaz kimdir? Zeynel Korkmaz kimdir? Çocuklarının önünde bıçaklanarak öldürüldü!

Çocuklarının gözü önünde vahşice bıçaklanarak öldürüldü!

Bursa'da iğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakaladılar

İğrenç olay! Küçük kız çocuğunu taciz ederken yakalandı

Bir vahşet de Ankara'da! Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü

Bir vahşet daha! Eşini 4 çocuğunun gözü önünde öldürdü

Milyonluk otomobilin kontrolünü kaybedince...

Milyonluk otomobilin kontrolünü kaybedince...

Milli füzeyle bugüne kadarki en uzak hedefe atış yapıldı

MSB paylaştı: Böylesi ilk kez yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.