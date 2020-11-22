HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tırı trafik ekiplerinin üzerine sürüp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi

Tırı trafik ekiplerinin üzerine sürüp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi

22.11.2020 18:44 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da trafik ekiplerinin kendisini durdurmak istemesi üzerine polisin üzerine araç sürüp tırını yolun ortasında bırakıp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Adliyesi karşısında meydana geldi.

Samsun’da trafik ekiplerinin kendisini durdurmak istemesi üzerine polisin üzerine araç sürüp tırını yolun ortasında bırakıp kaçan sürücü polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı Samsun Adliyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (22) idaresindeki maden yüklü tır ile seyir ederken Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasına takıldı. Trafik ekipleri evraklarını kontrol etmek için tırı durdurmak istediği bir sırada polisin üzerine aracını sürüp daha sonra da aracı yol ortasında bırakıp kaçtığı iddia edilen sürücü polisi alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tır sürücüsü E.K. trafik polislerinin yaya olarak kovalamacası sonucu yakalandı. Polisler kendilerini tehdit ve hakarette bulunduklarını ileri sürdükleri sürücüden şikayetçi oldu. E.K., Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Yapılan araştırma sonucu tır sürücüsünün mevcut ehliyetinin tır aracını kullanmaya yetersiz olduğu için kaçtığı tespit edildi. Trafik ekipleri hem tır sürücüsüne, hem de tırın ruhsat sahibine de para cezası yazdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzlerce tatilci geri döndüYüzlerce tatilci geri döndü
Soylu devreye girdi, 80 yıllık husumet sona erdiSoylu devreye girdi, 80 yıllık husumet sona erdi
Covid-19 savaşçısı C vitamini nasıl alınmalı?Covid-19 savaşçısı C vitamini nasıl alınmalı?
1/

En Çok Okunan Haberler

Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Arınç'ın 'Demirtaş' açıklamasıyla ilgili Erdoğan'dan ilk yorum

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Yarışmacının başına gelen trajik olay Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Bakanlık'tan 81 ile koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan 81 ile koronavirüs genelgesi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

20 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Akılalmaz olay! Rüzgara kapılan Türk, Lübnan'a indi

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Yeni uygulama o ilde başladı: Artık insan içinde gezemeyecekler

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Koronavirüsün düşmanı Morina Balığı'nın karaciğerinden çıktı!

Diğer Haberler

22 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

Bayburt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Bayburt’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Bakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet son buldu

Soylu devreye girdi, 80 yıllık husumet sona erdi

Ayasofya’da dev iskele 7 yıl sonra kaldırıldı

Ayasofya'da eşsiz görüntü! 7 yıl sonra ortaya çıktı

Tek kelimeyle dehşet! Öfkelendiği eşini hareket halindeki araçtan attı

Öfkelendiği eşini hareket halindeki araçtan attı

Polise 'Kapa çeneni' diyen kadın turistler gözaltına alındı

İstiklal'de hareketli anlar! Polis o sözleri affetmedi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.