HABER

TIR'ın açılan damperi üst geçide çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

ANTALYA'da yükünü boşalttıktan sonra sürücüsünün dönüşe geçtiği TIR'ın açılan damperi üst geçide çarptı.

TIR'ın açılan damperi üst geçide çarptı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da yükünü boşalttıktan sonra sürücüsünün dönüşe geçtiği TIR'ın açılan damperi üst geçide çarptı. Kopan damper üst geçitte asılı kaldı. Dampere bakmak isteyen iki araç sürücüsü de hasarlı kazaya karıştı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Antalya Serik Karayolu'nda meydana geldi. Hüseyin Bayır, yönetimindeki 07 UY 885 plakalı damperli TIR'la, şantiyeye yükünü boşalttıktan sonra dönüşe geçti. Yolda bir anda açılan ve sürücünün fark etmediği damper üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR ve üst geçitte hasar meydana geldi.
TIR'ın kopan damperi üst geçitte asılı kalırken dorsesi 20 metre ileride durabildi. Kaza sonrası TIR'ın damperine bakmaya çalışan iki araç sürücüsü de hasarlı kazaya karıştı. Sürücü Hüseyin Bayır, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR'ın kopan damperi ise gecenin ilerleyen saatlerinde bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

TIR'ın açılan damperi üst geçide çarptıTIR'ın açılan damperi üst geçide çarptıTIR'ın açılan damperi üst geçide çarptı

PARTNERSinem'in kıyafeti olay oldu!Sinem'in kıyafeti olay oldu!
İznik'te kaza: 1 ölüİznik'te kaza: 1 ölü
Otomobil, otoyolda koyuna çarptıOtomobil, otoyolda koyuna çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.