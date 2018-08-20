TIR'ın altına giren motosiklette ölen 2 genç toprağa verildi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da, kavşakta dönüş yapan TIR’ın altında kalan motosikletin sürücüsü Hasan Adıgüzelli (19) ile arkadaşı Barış Gerçeker'in (20) cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

​Kaza, dün saat 03.30 sıralarında Karatay ilçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Adıgüzelli yönetimindeki plakasız motosiklet, aynı yöne giderken kavşaktan dönüş yapan Yusuf Köksal yönetimindeki 33 DPM 57 plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada, Hasan Adıgüzelli ile yanındaki Barış Gerçeker olay yerinde yaşamını yitirdi, İbrahim İnir (18) ise yaralandı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan İnir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Hasan Adıgüzelli’nin annesi Güler ve babası Nazım Adıgüzelli, sinir krizleri geçirdi. Oğullarının cesedine sarılan çift, uzun süre gözyaşı döktü.

Kazaya karışan motosikletin bir süre önce Karatay ilçesinden çalındığı belirlendi. Kazada yaşamını yitiren Hasan Adıgüzelli ile Barış Gerçeker'in cenazeleri gözyaşları içinde şehir mezarlığına defnedildi. Gözaltına alınan TIR şoförü Yusuf Köksal ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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