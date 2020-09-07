Tırın altına giren otomobilden sağ çıktılar

Kayseri’de park halindeki tıra çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarında meydana gelen kazada 38 ACP 398 plakalı otomobil, yol üzerinde park halinde bulunan 99-ZD-628 plakalı tırın dorsesine çarparak altına girdi. Kazada otomobil sürücüsünün yanında oturan bir kişi yaralanırken, sürücü ve arka koltukta oturan yolcu yara almadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü akışını sağlarken, tırın altına giren otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

