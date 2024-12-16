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Tırın altına girip intihar edeceğini söyledi, dediğini yaptı... Samsun'da korkunç olay

16.12.2024 06:23
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Korkunç olay Samsun’da yaşandı. Arkadaşını telefonla arayarak hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyleyen genç, bir süre sonra aracıyla tıra arkadan çarptı. Kaza neticesinde 23 yaşındaki Anıl Tecim hayatını kaybetti.

Tırın altına girip intihar edeceğini söyledi, dediğini yaptı... Samsun'da korkunç olay

Samsun'daki kahreden olay, Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi.

TELEFONLAR ARAYIP, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyledi. Anıl Tecim’in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı haber verdi.

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TIRA ARKADAN ÇARPTI

Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

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Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İntihar Samsun
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