Tırın altına girip intihar edeceğini söyledi, dediğini yaptı... Samsun'da korkunç olay

Samsun'daki kahreden olay, Çarşamba ilçesi Çınarlık mevkisi Samsun Ordu karayolu 27. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre Anıl Tecim (23), bir arkadaşını telefonla arayarak, hayattan bıktığını ve tırın altına girip intihar edeceğini söyledi. Anıl Tecim’in arkadaşı da 112 Acil Çağrı Merkezini telefonla arayarak olayı haber verdi.
Anıl Tecim arkadaşını aradıktan bir süre sonra idaresindeki otomobil ile Bayram Dinçer yönetimindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Anıl Tecim olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
(İHA)