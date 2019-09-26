TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen TIR, çarptığı otomobili altında sürükledikten sonra şarampole uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece yarısı Konya- Antalya karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. Beyazıt Yılmaz yönetimindeki 07 ADH 76 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Mesut Ay yönetimindeki 07 FES 29 plakalı otomobile çarptı. TIR, altına aldığı otomobille şarampole uçtu. Kazada, otomobil sürücüsü Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay öldü. Ay çiftinin oğulları Berat Efe Ay ve araçta bulunan Arzı Kaplan ile TIR şoförü Beyazıt Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, yoldan geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Arzu Kaplan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtti.

Mesut Ay ve eşi Celile Ertaş Ay'ın cansız bedenleri, TIR, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra çıkarılıp Konya Numune Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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