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TIR'ın altında ezilen otomobildeki çift öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

EPİLEPSİ HASTASI BERAT EFE’Yİ KONTROLE GÖTÜRÜYORLARMIŞ Konya'da, TIR’ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren sürücü Mesut Ay (40) ve eşi Celile Ertaş Ay'ın Antalya'da oturduğu ve aynı otelde çalıştıkları belirtildi.

EPİLEPSİ HASTASI BERAT EFE’Yİ KONTROLE GÖTÜRÜYORLARMIŞ

Konya'da, TIR’ın çarptığı otomobilde yaşamını yitiren sürücü Mesut Ay (40) ve eşi Celile Ertaş Ay'ın Antalya'da oturduğu ve aynı otelde çalıştıkları belirtildi. Ay çiftinin epilepsi hastası olan oğulları Berat Efe Ay'ı (7), Celile Ertaş Ay'ın daha önceki evliliğinden olan kızı Arzu Kaplan ile birlikte, tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi'nde bugün yapılacak sağlık kontrolüne götürmek için yola çıktıkları ortaya çıktı.

Kazada yaralanan Berat Efe ile TIR şoförü Beyazıt Yılmaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu, Arzu Kaplan'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.

Mesut Ay’ın cenazesinin Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesi Özyurt köyünde, eşi Celile Ertaş Ay’ın ise Antalya’da toprağa verilmesi bekleniyor.

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