HABER

TIR’ın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 08:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, kaza Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi’nde Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi.

TIR’ın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Bölgesi’nde Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahmet Ş.(54) idaresindeki 34 TM 9544 çekici, 34 BHD 954 dorse plakalı Tır, 17. Sokak’tan çıktığı sırada cadde üzerinde bisikletiyle giden Mustafa K.’ya (54) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralının yardımına kazayı görenler yetişti. Olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı bisiklet sürücüsü İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

TIR’ın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

TIR’ın altında kalan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

PARTNER 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı? 'Hangisi benim acaba?' O ünlüyü tanıdınız mı?
Adana'da 500 polis ile uyuşturucu operasyonuAdana'da 500 polis ile uyuşturucu operasyonu
Tüfekle intihar ettiTüfekle intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Kadın'da Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Kadın'da Bahar'ın büyük değişimi! Yeni sezondan çarpıcı fragman

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.