HABER

Tırın altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 23:27 | Son Güncelleme

Tırın altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tırın altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Nesip Çiftci (70), elektrikli bisikletiyle Akhisar-İzmir kara yolunun SGK kavşağından döndüğü sırada N.Ş. idaresindeki 45 C 8032 plakalı tırın altına girdi.

Tır sürücüsünün fark etmemesi üzerine yaklaşık 200 metre aracın altında sürüklenen Çiftci, ağır yaralandı.

Çiftci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!Mynet Pro'lu ol, ayrıcalıkları yaşa!
Kırkağaç'ta sağanak yağış Kırkağaç'ta sağanak yağış 
94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
elektrikli bisiklet Kaza sürücü öldü trafik

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Mursi kararı! 81 ilde kılınacak

Ağrı'da sel: 4 ölü

Ağrı'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.