Tırın altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tırın altında kalan elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Nesip Çiftci (70), elektrikli bisikletiyle Akhisar-İzmir kara yolunun SGK kavşağından döndüğü sırada N.Ş. idaresindeki 45 C 8032 plakalı tırın altına girdi.
Tır sürücüsünün fark etmemesi üzerine yaklaşık 200 metre aracın altında sürüklenen Çiftci, ağır yaralandı.
Çiftci, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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