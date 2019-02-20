Tırın altında kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'da tırın altına devrilen motosikletin sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla ağır yaralı kurtarıldı.
Ali Doğan idaresindeki 63 HA 276 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştığı sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 HA 393 plakalı tırın altına devrildi.
Tırın altında sıkışan Doğan ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmasının ardından Doğan'ı bulunduğu yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum