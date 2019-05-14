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TIR'ın altında kaldı, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan TIR sürücüsü Recep Yılmaz'a (48), TIR çarptı.

Nabi YAZICI/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, aracına binmek için yolun karşısına geçmeye çalışan TIR sürücüsü Recep Yılmaz'a (48), TIR çarptı. TIR'ın altında kalıp, ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, Dilovası Tavşanlı mevkisinde meydana geldi. TIR sürücüsü Recep Yılmaz, sahuru yaptıktan sonra camide sabah namazını kıldı. Camiden çıkıp, aracına binmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz'a TIR çarptı. TIR'ın altında kalıp, ağır yaralanan Yılmaz, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Recep Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Zonguldak'a gönderildi.

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