TIR'ın altında kalıp öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı Sedat Yanarsönmez (59) hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece Babasultan Mahallesi kavşağında meydana gedi. Bursa’dan İnegöl’e giden Kamil Türkeri yönetimindeki 42 FGV 62 plakalı çekici TIR, kavşaktan yolun karşısına geçen Sedat Yanarsönmez'e çarparak üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Yanarsönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sedat Yanarsönmez'in cansız bedeni morga kaldırıldı.
TIR sürücüsü Kamil Türkeri, Kestel Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Tarihte bir ilk! Heybeliada'dan fotoğraflar geldi
Türkiye'den Fransa'ya sözde 'soykırım' tepkisi!
'Şu an bir savaşla karşı karşıyayız!'
İstanbul'da askeri hastanede rehine paniği
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum