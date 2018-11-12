TIR'IN ARAÇLARA ÇARPARAK KUYUMCU DÜKKANINA DALMASI KAMERADA (1)

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA
Beykoz'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni patladığı belirtilen TIR, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera Görüntüleri
-Yokuştan aşağı hızla inen TIR
-Araçlara çarparak ilerlemesi
-Dükkana dalması
-Yaşanan hareketlilik
AKTÜEL
-Olay yerinden görüntüler
-Hasar gören araçlar
-Dükkana dalan TIR
-Görgü tanıkları ile röp.
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