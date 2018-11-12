HABER

TIR'IN ARAÇLARA ÇARPARAK KUYUMCU DÜKKANINA DALMASI KAMERADA (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 19:11 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Beykoz'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA
Beykoz'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni patladığı belirtilen TIR, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
---------------
Güvenlik kamera Görüntüleri
-Yokuştan aşağı hızla inen TIR
-Araçlara çarparak ilerlemesi
-Dükkana dalması
-Yaşanan hareketlilik
AKTÜEL
-Olay yerinden görüntüler
-Hasar gören araçlar
-Dükkana dalan TIR
-Görgü tanıkları ile röp.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
Orgeneral Temel'den Silopi'de şehit ailelerine ziyaretOrgeneral Temel'den Silopi'de şehit ailelerine ziyaret
Menemen'de köylünün ÇED zaferiMenemen'de köylünün ÇED zaferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.