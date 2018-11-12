TIR'ın araçlara çarparak kuyumcu dükkanına dalması kamerada (1)

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni patladığı belirtilen TIR, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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