HABER

TIR'ın araçlara çarparak kuyumcu dükkanına dalması kamerada (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 19:28 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni patladığı belirtilen TIR, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi.
Kamyonun girdiği kuyumcu dükkanın sahibi, "Biz oturuyorduk dükkanda her zaman olduğu gibi. İşlerimizle uğraşıyorduk. O sırada şuradan bir araba çarpma sesi geldi. Kafamızı çevirdiğimizde TIR zaten orada 2 - 3 tane arabaya çarpıp dükkana doğru geliyordu. Can havliyle kendimizi arka tarafa attık. Ondan sonra dükkanın vitrini şu halde. Yaralı, can kaybı yok çok şükür ciddi bir hasar var. Onun dışında Allah korudu diyelim." Dedi.
Freni patlayan aracın yokuş aşağı ilerlemesi, araçlara çarpması bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından vatandaşların meraklı gözlerle olay yerini seyrettiği görülüyor.
(FOTOĞRAF)

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyorMilli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor
TIR'ın araçlara çarparak kuyumcu dükkanına dalması kamerada (1)TIR'ın araçlara çarparak kuyumcu dükkanına dalması kamerada (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Düğünde tanıştı, evlenme vaadiyle kandırıp eve götürdü! Sonrası korkunç

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Yağmur Göçer: Baba sevgisine hasret kaldım

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Haksız fiyat artışlarına karşı 'mobil şikayet sistemi' devrede

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu-Ahmet Türk görüşmesiyle ilgili HDP'den açıklama

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Meteoroloji'den soğuk hava ve kar uyarısı! İşte tüm yurt için hava durumu raporu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 18 asker tahliye edildi, 8 askerin tedavisi sürüyor

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

7 askerimiz şehit olmuştu! Hulusi Akar, Hakkari'deki patlamanın nedenini açıkladı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Her şey deşifre oldu! Baba avukat kızını böyle kullanmış!

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt! 'Siyasi oyun' ithamı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.