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TIR'ın araçlara çarparak kuyumcu dükkanına dalması kamerada (2) (yeni güvenlik kamerasıyla)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 09:58 | Son Güncelleme

BEYKOZ'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-BEYKOZ'da freni patlayan TIR sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp kuyumcu dükkanına girdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Freni patladığı belirtilen TIR, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol üzerinde park halinde bulunan 6 araca çarptı. Kamyon daha sonra yolun karşısında bulunan kuyumcu dükkanına daldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, araçlar ve dükkanda hasar meydana geldi.

Kamyonun girdiği kuyumcu dükkanın sahibi, "Biz oturuyorduk dükkanda her zaman olduğu gibi. İşlerimizle uğraşıyorduk. O sırada şuradan bir araba çarpma sesi geldi. Kafamızı çevirdiğimizde TIR zaten orada 2 - 3 tane arabaya çarpıp dükkana doğru geliyordu. Can havliyle kendimizi arka tarafa attık. Ondan sonra dükkanın vitrini şu halde. Yaralı, can kaybı yok çok şükür ciddi bir hasar var. Onun dışında Allah korudu diyelim." Dedi.

Freni patlayan aracın yokuş aşağı ilerlemesi, araçlara çarpması bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından vatandaşların meraklı gözlerle olay yerini seyrettiği görülüyor.

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