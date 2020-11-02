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Tırın çaptığı kamyonet paramparça oldu: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 18:59 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki kamyonet, arkadan gelen tırın çarpması sonucu paramparça oldu.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde emniyet şeridinde park halindeki kamyonet, arkadan gelen tırın çarpması sonucu paramparça oldu. İki aracın da ağaçlık alana savrulduğu kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi TEM Otoyolu Gişeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan S. idaresindeki 06 CCZ 653 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda emniyet şeridinde park halindeki Abdurrahman K. yönetimindeki 16 BZ 733 plakalı İveco marka kapalı kasa kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tır yoldan çıkarak. çarparak parçaladığı kamyonetle birlikte ağaçlık alana daldı. Kazada 2 araç sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastaneleri kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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